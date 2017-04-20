Орешкин возглавит российскую делегацию на четвертом ЭКСПО в Харбине

ПЕКИН, 20 апр — РИА Новости, Жанна Манукян. Министр экономического развития России Максим Орешкин возглавит российскую делегацию на четвёртом российско-китайском ЭКСПО в Харбине, сообщил в четверг директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки министерства экономического развития Евгений Попов.

Четвёртое российско-китайское ЭКСПО пройдёт с 15 по 19 июля в Харбине.

"Главой российской делегации на четвёртом ЭКСПО будет министр экономического развития России (Максим) Орешкин", — заявил Попов на пресс-конференции оргкомитета выставки.

Он отметил, что вице-премьеры России и Китая Дмитрий Рогозин и Ван Ян, которые принимали участие в предыдущих трёх ЭКСПО, в этот раз также уделяют весьма "пристальное внимание к подготовке и проведению ЭКСПО".

Третье российско-китайское ЭКСПО проходило с 11 по 14 июля текущего года в Екатеринбурге в рамках VII Международной промышленной выставки "Иннопром". До этого два года подряд оно проходило в городе Харбин. ЭКСПО создано на основе Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, успешно проводившейся в 1990–2013 годах и получившей широкую международную известность.