Страны-члены ТТП проведут совещание во Вьетнаме в мае

ТОКИО, 20 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Япония рассчитывает на проведение в мае совещания стран-членов Транстихоокеанского партнерства без США на уровне министров, заявил, выступая с лекцией в Нью-Йорке, министр финансов Японии Таро Асо.

"В том, что касается ТТП, то 11 стран без США проведут встречу в мае", — приводит слова министра агентство Киодо.

Японское правительство считает необходимым начать работу в рамках соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, несмотря на то, что из соглашения вышли США.

Асо отметил также, что двустороннее соглашение с США о свободной торговле, если таковое будет подписано, по показателям двусторонней прибыли "не достигнет уровня ТТП". Он объяснил это тем, что в переговорах с участием нескольких заинтересованных стран стороны обычно проявляют большую гибкость, нежели чем в двусторонних переговорах.

При этом он признал, что пока не готов говорить о том, какую форму примет соглашение по итогам совещания в конце мая во Вьетнаме. "В какой форме все будет зафиксировано — это зависит от партнеров, я не знаю этого" — сказал Асо.