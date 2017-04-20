Япония закончила финансовый год с профицитом баланса внешней торговли

ТОКИО, 20 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Япония завершила 2016 финансовый год, который закончился 31 марта, с профицитом баланса внешней торговли, что произошло впервые с 2010 года, такие данные обнародовало министерство финансов страны.

Сальдо внешней торговли, которое представляет собой разность между экспортом и импортом, составило 4,69 триллиона иен (около 43,4 миллиарда долларов). В отношении США профицит Японии, за который новый президент страны Дональд Трамп резко критиковал Токио, сократился на 8,2% и составил 6,63 триллиона иен (около 61,3 миллиарда долларов).

Экспорт сократился на 3,5% до 71,52 триллиона иен (662,2 миллиарда долларов). Импорт сократился на 10,2% до уровня в 61,52 триллиона иен (около 569,6 миллиарда долларов). В качестве основной причины профицита указывается значительное – на 10% — укрепление курса иены.