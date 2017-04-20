США проверят, наносит ли импорт стали ущерб национальной безопасности

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп собирается издать распоряжение о проведении проверки влияния импорта стали на национальную безопасность, заявили агентству Рейтер представители администрации президента.
Как заявил один из источников, ввоз сплавов стали, использующихся при изготовлении, например, брони для кораблей, и требующих экспертной проверки, на территорию страны может иметь потенциальные последствия для ее безопасности.
Однако отмечается, что данное распоряжение Трампа не направлено против какой-то определенной страны, а ориентировано на продукт.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ под названием "Покупай американское, нанимай американцев", призванный поддержать американских рабочих и товары.