США проверят, наносит ли импорт стали ущерб национальной безопасности

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп собирается издать распоряжение о проведении проверки влияния импорта стали на национальную безопасность, заявили агентству Рейтер представители администрации президента.

Сообщается, что Трамп планирует подписать меморандум к одной из статей закона о расширении торговли 1962 года, который позволяет президенту штатов вводить ограничения на импорт товаров, исходя из требований нацбезопасности.

Как заявил один из источников, ввоз сплавов стали, использующихся при изготовлении, например, брони для кораблей, и требующих экспертной проверки, на территорию страны может иметь потенциальные последствия для ее безопасности.

Однако отмечается, что данное распоряжение Трампа не направлено против какой-то определенной страны, а ориентировано на продукт.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ под названием "Покупай американское, нанимай американцев", призванный поддержать американских рабочих и товары.