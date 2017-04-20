BofAML заявил, что инвесторы стали вновь вкладываться в европейские акции

ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Международные инвесторы в апреле начали переходить из американских ценных бумаг в активы еврозоны, несмотря на риски, связанные с предстоящими президентскими выборами во Франции, свидетельствуют данные опроса управляющих глобальными инвестиционными фондами банком Bank of America Merrill Lynch (BofAML).

Опрос проводился с 6 по 12 апреля среди 203 участников финансового рынка, под управлением которых в общей сумме находится 593 миллиарда долларов.

Согласно его данным, Еврозона в настоящее время является самым любимым регионом для глобальных инвесторов, которые начали перекладывать свои средства из американских активов. Вложения в ценные бумаги Европы достигли максимума за последние 15 месяцев.

Одновременно объем средств, вложенных в американские акции, сократился до рекордно низких уровней, начиная с 2008 года. Большинство инвесторов (83%) считают, что акции США переоценены, а 30% участников опроса полагают, что европейские активы недооценены.

При этом риски, связанные с предстоящими выборами во Франции, не пугают управляющих, констатируют авторы исследования. "Победа (Марин — ред.) Ле Пен будет означать падение индекса EuroStoxx на 5-10%, но страхи распада Евросоюза резко снизились в последние два месяца", — говорится в сообщении BofAML.

Великобритания остается менее предпочитаемым для инвестиций европейским регионом, проигрывая бумагам других стран ЕС.

Глобальные менеджеры активно инвестируют в активы развивающихся рынков, считая их недооцененными. При этом инвесторы предпочитают длинные позиции по индексу S&P500 и короткие по EuroStoxx, короткие по банковскому сектору и долгие — по сырьевому сектору.

Уровень средств, оставленных инвесторами в деньгах, вырос до 4,9% с 4,8% в марте, что выше среднего значения за последние 10 лет (4,5%).