Нехай Шанхай. Что, кроме лапши, можно найти на крупнейшем автосалоне Китая

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. Благодаря стартовавшему в Шанхае автосалону, мы узнали, как выглядят Audi, Land Rover, Jaguar и другие марки в представлении китайских дизайнеров, что будет, если седан KIA Rio превратить в кроссовер, на сколько миллиметров вытягиваются модели бизнес-класса, каково количество обновленных "Мерседесов" в одной модели и почему на все концепт-кары не хватает названий.

С точки зрения мирового автопрома Шанхайский автосалон — мероприятие исключительно для китайцев. Его нет в календаре Международной организации производителей автомобилей (OICA), которая регулирует проведение автомобильных выставок во всем мире, в том числе и Московского международного автосалона (ММАС). Однако европейские, американские, корейские и японские бренды он притягивает едва ли не сильнее других именитых конкурентов. По количеству интересных автоновинок Шанхай уже затмил собой автошоу в Нью-Йорке, которое началось всего неделю назад.

Желание откусить кусочек китайского пирога вполне объяснимо: число зарегистрированных в Поднебесной легковых автомобилей в апреле нынешнего года достигло 200 миллионов. В России, например, эта цифра в четыре раза меньше. Китайский рынок давно является первым в мире по числу проданных новых автомобилей: в 2016 году там было реализовано почти 28 миллионов машин, тогда как в США (занимает второе место в мире) — чуть более 17,5 миллиона. Весь мировой автопром так или иначе ориентирован на рынок Китая, сами китайцы не брезгуют пользоваться своей популярностью, копируя модели именитых брендов.

Подсмотрели

Всевозможные автоклоны привносили изрядную долю веселья во все китайские автосалоны прошлых лет, но в этом году большинство местных моделей и концепт-каров уходят от прямого срисовывания. То ли потомки Мао Цзэдуна уже устали от постоянных упреков со стороны Запада и Востока, то ли помогли зарубежные дизайнеры, все чаще переходящие в штат компаний из Поднебесной. Однако некоторые автопроизводители все же не смогли удержаться от воспроизведения знакомых всему миру образов.

© Фото : MG Электрокар MG E-Motion © Фото : MG Электрокар MG E-Motion

Дизайнеры прототипа электрического спорткара MG E-Motion сделали все, чтобы посетителям автосалона машина приглянулась, ведь именно их положительные отзывы дадут ей билет на конвейер. Модель с открывающимися вверх дверьми выглядит эффектно, но если взглянуть на переднюю часть кузова, в особенности на фальшрадиаторную решетку, то с языка само собой слетит: Jaguar. Более того, фары отсылают нас к автомобилям Mazda, а задняя часть — и вовсе к Aston Martin.

Копию знаменитого немецкого Mercedes-Benz Gelandewagen китайская компания BAIC сделала пару лет назад и нарекла ее BJ80. В этом году модель вновь привезли в Шанхай, но уже в новом предсерийном состоянии PHEV. Эта аббревиатура означает наличие у автомобиля гибридного привода, где электродвигатель можно заряжать от обычной домашней розетки. У немецкого G-Class есть много разных причудливых модификаций, но чтоб с гибридным приводом…

Создатели нового китайского кроссовера Changan явно черпали вдохновение у стилистов Range Rover. Единственным откровенным промахом в облике CS55 стали колеса, которые оказались слишком малы для автомобиля такого размера. Зато вся техническая начинка у этой машины собственная, включая турбомоторчик объемом 1,5 литра.

Haval H6 — хороший пример влияния Audi на китайских творцов. Помимо фар и воздухозаборников, которые нарисованы с оглядкой на машины немецкой марки, в глаза бросается огромная фальшрадиаторная решетка. Ее структура отличается от той, что мы привыкли видеть на Audi, но размеры и форма в контексте с остальными схожими деталями не оставляют сомнений в том, что кто-то из дизайнеров Haval прибегал к помощи копирки.

Новый кроссовер JAC Refine S7 с виду замаскировался хорошо: если при взгляде на него кто-то и вспомнит о Lexus NX, то, отвернувшись, тут же забудет. Но заглядываешь внутрь, садишься за руль — и вспоминаешь об оформлении интерьера Mercedes-Benz S-Class! Конечно, в сильно упрощенном виде, но все же. Разве что селектор трансмиссии в Refine S7 расположен в центральном тоннеле, тогда как у немецкой модели он спрятан за рулевым колесом.

© Фото : Skoda / Roewe Автомобили Vision E автоконцернов Skoda и Roewe © Фото : Skoda / Roewe Автомобили Vision E автоконцернов Skoda и Roewe

Иногда не спасают от копирования даже уникальные внешность и салон модели: прототип электрического кроссовера марки Roewe получил название Vision-E, так же назвала свой концепт и Skoda. И надо же, у чехов тоже получился кроссовер и тоже электрический! За руку дергать придется все же китайцев, ведь дизайнерские модели Skoda серии Vision ведут свою историю с 2014 года, когда был представлен лифтбек VisionC, а в 2016 году был показан прототип большого кроссовера Skoda VisionS.

Местные

Шанхайский автосалон пестрит кроссоверами разного посола. Китайские автопроизводители трудятся не покладая рук, дабы наполнить рынок желанными для каждого клиента моделями. Знакомая россиянам компания Chery показала спортивную версию кроссовера Tiggo 7 с логичной приставкой Sport. В России она, может, и не появится, зато мы обязательно увидим на наших дорогах новый Chery Tiggo 5. Теперь это не заурядный кроссовер, некогда копировавший Toyota RAV4, а самостоятельная модель с очень смелым дизайном. Пожалуй, слишком смелым.

Кроссовер Dongfeng Fengshen AX4 пугает посетителей огромными противотуманными фарами, завораживает причудливым оформлением кузова с извилистыми боковыми накладками, множеством лампочек в корпусах зеркал заднего вида и других побрякушек. Он похож на стеклянную елочную игрушку, но производители рассчитывают на то, что это вызовет симпатию у будущих клиентов.

Внешность Nio ES8 полностью отражает его электрическую сущность. Автомобиль оснащен электродвигателями, которые обеспечивают ему полный привод, и тремя рядами сидений для семерых пассажиров. Цель китайского бренда кристально понятна: создать конкуренцию Tesla Model X, которая продается в Поднебесной через сеть из 24 дилеров. Продажи ES8 начнутся в конце этого года, и уж тогда американский производитель запоет по-другому.

А пока "поет" только новый минивэн марки BYD, который так и называется — M5 Song. Если кто помнит Mazda 5 (продажи в России прекращены), то наверняка найдет некоторые внешние сходства между "японцем" и "китайцем". Жаль, что в России класс минивэнов практически вымер.

Марка Hongqi, что с китайского переводится как "Красный флаг", выкатила новый… седан H5. Автомобиль создан на базе японской Mazda 6, но отличается от нее дизайном и, что более важно, моторами. В отличие от своего донора, который оснащается исключительно атмосферными двигателями, H5 предлагает в числе прочих и турбированный силовой агрегат.

Абстрагируясь от настоящего, стилисты китайских компаний готовят жителей КНР к светлому будущему. Chery позволяет взглянуть на то, как может эволюционировать модель Tiggo, превратившись в купе-кроссовер. Концепт BYD Dynasty для китайцев рисовал бывший дизайнер Audi Вольфганг Эггер. Для него это была первая работа на новом месте, поэтому дальнейшее развитие дизайна BYD должно следовать именно в ключе этого прототипа. Если верить разработчикам, Dynasty полностью электрический, но никакие данные о силовой установке не раскрывается. Возможно, это просто макет.

Восток — Запад

Европейские, японские, корейские и американские автопроизводители воспринимают Шанхай как вызов для самих себя. Тут главное — угодить местному клиенту, и тогда лакомый и богатый рынок в твоих руках. Яркий пример — BMW и Acura, которые показали в Шанхае модели BMW 5 Series Long и TLX-L с удлиненными на 13 миллиметров колесными базами. Да-да, партийное руководство Китая любит просторные машины, но выделяться слишком сильно не велят заветы Великого кормчего Мао.

© Kia Motors Corporation Автомобиль Kia K2 Cross © Kia Motors Corporation Автомобиль Kia K2 Cross

Интересно и то, как в компании KIA поступили с одной из самых популярных в России моделей Rio. В Китае она известна под названием K2, и теперь у нее появилась новая модификация для легкого бездорожья K2 Cross. Тут впору вспомнить Volkswagen и его обильный Cross-ряд, ведь корейцы поступили схожим образом: обшили машину защитным пластиком, подняли дорожный просвет на 4,5 сантиметра и повесили защиту на бамперы. Еще одна версия Rio воплощена в молодежном седане Pegas — тот же K2, но дешевле.

© Фото : OOO "Хендэ Мотор СНГ" Автомобиль Hyundai ix35 на Шанхайском автосалоне 2017 © Фото : OOO "Хендэ Мотор СНГ" Автомобиль Hyundai ix35 на Шанхайском автосалоне 2017

Специально для Китая трудились в Hyundai и придумали "новый" ix35. Это буквенно-цифровое название было удалено с российского и европейского рынков в пользу названия Tucson. Но китайцам так даже лучше: для них все — эксклюзивное, в том числе и внешность ix35, которая не имеет ничего общего со своим русским собратом.

© Фото : Lexus Lexus NX © Фото : Lexus Lexus NX

Французы подготовили гибридный кроссовер Citroen C5 Aircross с возможностью подзарядки его электродвигателя от домашней электросети. Китайские клиенты смогут купить его уже в этом году, а России и Европе придется подождать до следующего года. На китайцах же испытают спрос на новый кроссовер от Opel. Модель Grandland X метит в прямые конкуренты Nissan Qashqai, но сразу проигрывает ему из-за исключительно переднего привода. Впервые в Шанхае показали и новую внешность кроссовера Lexus NX, который стал чуточку агрессивнее.

© Фото : Mercedes-Benz Mercedes-Benz S-Class © Фото : Mercedes-Benz Mercedes-Benz S-Class

Большой премьерой отметился Mercedes-Benz, наводнивший Шанхай разного рода S-классами. Модель, считающаяся одной из самых значимых для немецкой марки, претерпела визуальные обновления, обзавелась новыми системами помощи при вождении, включая автопилот, и новыми двигателями. Вместе с обычным S-Class в Китай пожаловали роскошный S-Class Maybach и заряженные Mercedes-AMG S 63 и S 65. Все, естественно, с обновленной внешностью.

© Фото : Volkswagen Концепт Volkswagen I.D. Crozz © Фото : Volkswagen Концепт Volkswagen I.D. Crozz

Свои перспективные идеи мировой автопром от Китая скрывать также не собирался. Volkswagen показал в Шанхае гаджет на колесах под названием I.D. Crozz. Тут вам и автомобиль будущего с различными перспективными решениями для водителя и пассажиров, и тестовая площадка для всевозможных мобильных стартапов вроде доставки пиццы прямо в багажник машины.

Концептом со скромным названием A компания Mercedes-Benz показала стиль будущих моделей компактной линейки, куда входит A-Class и CLA-Class. Инженеры Audi создали очередной прототип электрокара e-tron, в Chevrolet и Jeep порассуждали на тему гибридов при помощи моделей FNR-X и Yuntu, но ничего принципиально нового или интересного не открыли, а Toyota "посмешила" присутствующих концептом Fun, намекающим на новый седан Camry для китайского рынка.