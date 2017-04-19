Кадыров доложил Путину, что все недопонимания с "Роснефтью" улажены

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Руководство Чечни и компания "Роснефть" уладили все предыдущие недопонимания и договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщил глава региона Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе беседы с Кадыровым президент поинтересовался, удалось ли ему договориться с руководством "Роснефти" о дальнейшей работе.

"С Игорем Ивановичем (Сечиным, главой "Роснефти") мы договорились. Были определенные недопонимания. Я так понял, что до руководства "Роснефти" не доходило то, что мы хотим. Сегодня мы нашли общий язык. И дальше будем двигаться и развивать отношения. "Роснефть" остается для нас очень важной в республике и дальше будет вкладывать и развивать, и нефтяное направление, и экономику республики", — доложил Кадыров.

Глава государства сказал, что вечером в среду обсудит эту тему с Сечиным.

"Отлично, он через пару часов у меня будет здесь. Мы с ним тоже поговорим на эту тему", — сказал Путин.

Несколькими часами ранее "Роснефть" сообщила, что Сечин и Кадыров на рабочей встрече в офисе нефтяной компании рассмотрели вопросы, связанные с деятельностью "Роснефти" в Чечне и договорились создать рабочую группу по повышению эффективности работы по совместным проектам. В ходе встречи также обсуждался ход реализации соглашения, по условиям которого "Роснефть" оказала финансовую помощь республике на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, предназначенных для обеспечения экологической и санитарной безопасности, говорится в сообщении.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что между Сечиным и Кадыровым возник конфликт на почве обсуждений продажи местным властям активов компании в Чечне. По данным издания, после критики Кадырова в адрес "Роснефти" было решено проверить, существует ли "чеченский след" в теракте в петербургском метро 3 апреля. После этого Сечин и Кадыров выступили с совместным заявлением, в котором назвали публикацию FT "заведомо бездоказательной и сознательной ложью" и не исключили обращения в суд. FT не стала комментировать возможный иск.

В заявлении Кадырова и Сечина подчеркивалось, что публикация "затрагивает чувствительные моменты личных отношений Игоря Ивановича Сечина и Рамзана Ахмадовича Кадырова, оскорбляет светлую память Ахмад-Хаджи Кадырова, с которым Игорь Сечин был близко знаком с 1999 года". Заявления о "чеченском следе", на который некто якобы пытается навести при расследовании терактов в Петербурге, является, как минимум, разжиганием межнациональной розни, то есть уголовно наказуемым деянием, считают Кадыров и Сечин.