Поставки угля на российский рынок в 2016 году сократились на 5,8%

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Поставки угля на внутренний рынок России в 2016 году снизились на 5,8% по сравнению с 2015 годом и составили 168,6 миллиона тонн, говорится в отчете правительства РФ по итогам года.

"Поставки угля на внутренний рынок снизились до 168,6 миллиона тонн (-5,8% к 2015 году), что обусловлено сокращением потребления угля в электроэнергетике на фоне роста выработки на электростанциях", — говорится в отчете.

Как сообщалось ранее в предварительном отчете Минэнерго за 2016 год, угольные ТЭС в Европейской части России, на Урале и на Дальнем Востоке оказываются менее эффективными по сравнению с газовой генерацией, несмотря на разницу в цене на топливо.

Средневзвешенная цена на газ в прошлом году выросла на 3,5%, до 4,2 тысячи рублей за кубометр, стоимость угля составила 1,33 тысячи рублей за тонну, что на 1,2% выше, чем в 2015 году.

Доля газа в топливном балансе РФ в 2016 году увеличилась на 0,7 п.п., до 72,6%, доля угля снизилась на 1,8 п.п., до 25,6%. Такая динамика обусловлена переводом части ТЭЦ Урала с угля на газ и выводом старой генерации, что за три года снизило спрос на уголь в регионе на 4,3 п.п., до 17%.

Доля угля по-прежнему остается высокой в Сибири, его цена здесь ниже из-за меньших транспортных затрат, также отмечается в отчете.