Ткачев назвал ограничения на поставки АПК в Турцию ударом в спину

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ограничения на поставки в Турцию российской сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, являются "ударом в спину", заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Мы этого не ожидали. Это такой в определенной степени удар в спину, и мы очень надеемся на нормализацию российско-турецких отношений", — сказал Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом, по его словам, нельзя говорить о том, что Россия не проживет без поставок продукции АПК в Турцию. "Мы будем находить новые рынки, но я уверен, что здравый смысл все-таки восторжествует. Турция тоже заинтересована в российском зерне, и не только", — подчеркнул министр.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Минсельхоз РФ заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию и переориентации поставок на другие рынки.