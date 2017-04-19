Медведев: надо выровнять объемы выпуска гражданской и военной авиатехники

Отчет о работе правительства за 2016 год (29)

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Гражданское авиапроизводство отстает по объемам от военного, но соотношение планируется выровнять, средства на это запланированы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как отметил глава кабмина, выступая с отчетом в Госдуме, в 2016 году было построено 30 гражданских и 109 военных самолетов, 22 гражданских и 186 военных вертолетов.

"Гражданская авиатехника пока существенно отстает по объему от того, что делается для оснащения Вооруженных Сил. Но это соотношение будет постепенно выравниваться. Средства на период 2017-2019 годов на это запланированы", — сказал российский премьер.

Он также напомнил, что в 2016 году начал работать первый гражданский космодром Восточный, около года назад с него стартовала ракета "Союз".

"На этот год запланировано два пуска. Ведется создание второго стартового стола — для тяжелой ракеты "Ангара". Она будет выводить в космос пилотируемые корабли", — сказал Медведев.