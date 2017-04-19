Медведев: благодаря "Платону" в 2016 году построили три тысячи км дорог

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Более 3 тысяч километров дорог было построено и реконструировано в России в 2016 году, в том числе благодаря запуску системы сбора платы с большегрузов "Платон", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме.
"За прошлый год было построено и реконструировано 3,3 тысячи километров различных дорог, отремонтировано 22 тысячи километров, построено семь мостов", — сообщил Медведев.
Это результат реализации различных мер, в том числе — запуска системы "Платон", сборы от которой составили 20 миллиардов рублей, добавил председатель правительства.
Тариф "Платона" с окончанием льготного периода 15 апреля 2017 года должен был вырасти вдвое — с 1,53 рубля до 3,06 рубля за километр пути. Однако правительство приняло решение фактически продлить льготный период и проиндексировать тариф лишь на 25%. С 15 апреля он составляет 1,91 рубля.