Центробанк решил начать санацию банка "Пересвет"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Банк России принял решение начать в отношении банка "Пересвет" процедуру финансового оздоровления с применением механизма bail-in, инвестором в рамках санации станет ВБРР, а объем финансирования за счет кредита ЦБ составит 66,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте регулятора.

"Размер дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательств определен на уровне 103,6 миллиарда рублей. Объем финансирования, необходимого для проведения процедуры финансового оздоровления, выделяемый Агентством (по страхованию вкладов) за счет кредита Банка России, составляет 66,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении ЦБ.

Процедура финансового оздоровления направлена на восстановление финансовой устойчивости банка, улучшение качества его активов. Процедура bail-in используется в мировой практике и предполагает финансовое оздоровление кредитной организации прежде всего за счет средств акционеров и кредиторов, напомнил регулятор.

По предложению крупнейших кредиторов в качестве инвестора для участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Пересвет" определен банк ВБРР (принадлежит "Роснефти").

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>