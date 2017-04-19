Центробанк решил начать санацию банка "Пересвет"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Банк России принял решение начать в отношении банка "Пересвет" процедуру финансового оздоровления с применением механизма bail-in, инвестором в рамках санации станет ВБРР, а объем финансирования за счет кредита ЦБ составит 66,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте регулятора.
Процедура финансового оздоровления направлена на восстановление финансовой устойчивости банка, улучшение качества его активов. Процедура bail-in используется в мировой практике и предполагает финансовое оздоровление кредитной организации прежде всего за счет средств акционеров и кредиторов, напомнил регулятор.
По предложению крупнейших кредиторов в качестве инвестора для участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Пересвет" определен банк ВБРР (принадлежит "Роснефти").
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