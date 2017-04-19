Кабмин предложил понизить налог на прибыль до 5% в качестве инвестльготы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает ввести инвестиционную льготу, в частности, понизить налог на прибыль до 5%, если средства расходуются на модернизацию производства.

"Мы предлагаем рассмотреть вопрос о введении инвестиционной льготы общей. Имею в виду, понижение налога на прибыль до 5%, если средства расходуются на вложение в основной капитал предприятия, а именно — на реконструкцию, модернизацию производства, на оснащение его высокотехнологичным оборудованием. Это уже системная мера, эта мера поддерживается ведомствами правительства, и я очень надеюсь на то, что она будет поддержана и коллегами из Государственной Думы, потому что она коснется всех, а не только по выбору конкретных предприятий", — сказал Медведев, выступая с отчетом в Госдуме РФ.