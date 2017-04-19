Медведев рассказал, какие компании получат льготы по налогу на прибыль

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Компании из сферы IT, интеллектуальной собственности, патентования и лицензирования могут рассчитывать на понижение налога на прибыль до 5% в качестве инвестиционных льгот, сообщил в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.

"Нужно, конечно, поддержать и такого рода вложения, и компании, которые у нас быстро сейчас растут и которые являются, как принято говорить, драйверами такого современного высокотехнологичного развития, IT-компании, компании, которые занимаются интеллектуальной собственностью, патентование, лицензии, все это могло бы попасть в перечень льготируемых видов расходов, которые еще, конечно, предстоит определить правительству", — сказал Медведев.

"Причем уже с учетом тех, льгот, которые уже существуют. Эту работу мы настроим", — добавил глава кабинета министров.

"Наши представления и то, что мы обсуждали с президентом страны, можно было бы подумать о том, чтобы, во всяком случае, часть этой льготы, она была обязательной за счет федеральной части налога на прибыль — это коснулось бы сельского хозяйства и обрабатывающих отраслей промышленности, но это пока только предложение, мы с вами в самом плотном контакте продолжим над этим работать", — заключил он.