Ничто не может помешать развитию России, уверен Медведев

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Ни трудности в экономике, ни внешние вызовы не помешают властям РФ добиваться поставленных целей, работа ведется в правильном направлении, убежден премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я специально постарался дать по максимуму некоторые факты и цифры из жизни страны за прошлый год. Одни цифры или факты – они, наверное, не такие высокие, как нам бы всем хотелось. А другие — они уже вполне достойные. Но все эти цифры говорят о том, что выбранное нами направление – верное. И это – результат нашей общей ежедневной работы. Ни трудности в экономике, ни внешние вызовы не помешают нам добиваться поставленных целей", — сказал премьер-министр, завершая ежегодный отчет о работе правительства в Госдуме.

"Александр Васильевич Суворов говорил, что природа произвела Россию только одну. "Она соперниц не имеет. Мы – жители России, мы все одолеем". Хорошие слова, я в этом тоже уверен", — добавил Медведев.