Правительство сохранит и по возможности увеличит поддержку АПК

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Правительство РФ сохранит и по возможности увеличит поддержку сельского хозяйства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, успехи отрасли подтверждаются ежегодным ростом в течение нескольких лет, в среднем до 4% в год, а в прошлом году – почти на 5%.

"Прошлый год стал годом рекордов для аграрного сектора. Такого урожая зерновых и зернобобовых у нас не было 25 лет. Продолжают расти объемы производства овощей, фруктов, мяса", — подчеркнул Медведев.

По его словам, власти РФ также выделяют средства на субсидирование краткосрочных кредитов, поддерживались новые инвестиционные проекты, выделялись гранты среднему и малому бизнесу; был разработан новый механизм льготного кредитования по ставке до 5%, который заработал в 2017 году.

"Такая господдержка действительно оказывает положительное влияние. Спрос на российскую сельхозпродукцию есть и внутри страны, и за рубежом. Объем экспорта за прошлый год вырос более чем на 5%", — подчеркнул Медведев.