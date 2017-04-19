Медведев рассказал об отсутствии дефицита на валютном рынке

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Дефицита на российском валютном рынке нет, компании и банки уверенно справляются с обслуживанием своих внешних долгов, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Наши компании и банки уверенно справляются с обслуживанием своих внешних долгов. Нет никакого дефицита на валютном рынке, нет ажиотажного спроса", — сказал он, выступая в среду с отчетом в Госдуме.
Премьер добавил, что постепенно снижается ключевая ставка Центрального банка, а значит более доступными становятся потребительские и коммерческие кредиты. "Ипотечные ставки находятся на рекордном минимуме, но для нашей страны. Этот минимум пока тоже не совсем минимум. Но это существенно лучше, чем то, что было. И есть тенденции к тому, чтобы и дальше эти ипотечные ставки снижались. Значит – появились дополнительные возможности для инвестирования", — подчеркнул Медведев.