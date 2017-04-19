Медведев заявил о возможности скорого возвращения России инвестрейтинга

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия уже к концу года может вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Два крупнейших рейтинговых агентства "большой тройки" (Moody`s и Fitch) за последние полгода изменили прогнозы для экономики России с "негативного" на "стабильный". А еще одно — S&P – подняло его до "позитивного". И уже к концу года Россия может вновь вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом. А это значит – дополнительные возможности для притока финансов и других задач", — сказал Медведев, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

Премьер напомнил, что в рейтинге Глобальной конкурентоспособности Россия в прошлом году поднялась на 43 место. "Это неплохо, с учетом того, какой путь мы проделали. Подчеркну отдельно, что наши позиции растут уже четвертый год подряд, это в условиях финансового кризиса", — добавил он.

Россия последовательно продвигается в рейтинге Всемирного банка Doing Business, который оценивает качество делового климата: за последние пять лет РФ поднялась на 80 позиций, и уже второй год подряд опережает партнеров по БРИКС. "Это для нас очень важно, потому что это наши друзья, но в то же время это экономики, которые развиваются по сходным законам. Надеемся, что бизнесу становится от этого легче работать. Экономика становится более эффективной. Есть успехи и в области рейтингов по здравоохранению, по образованию, там тоже есть движение вперед. Прогресс, пусть и небольшой, есть в каждой из отраслей, критически важной для развития страны", — сказал Медведев.