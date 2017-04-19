Дефицит бюджета находится на приемлемом уровне, сообщил Медведев

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Резервный фонд не будет исчерпан в текущем году, российским властям удается держать дефицит бюджета на приемлемом уровне, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме.

"Нам удается держать дефицит бюджета на приемлемом уровне. Основным источником его покрытия является Резервный фонд, деньги которого теоретически должны были закончиться уже к концу этого года. Так вот – этого не произойдет. Мы заработали больше, чем планировалось. В том числе за счет мобилизации доходов", — сказал премьер.

По его мнению, резервов здесь еще достаточно много. "Мы настраиваем систему всех бюджетных платежей так, чтобы она была максимально эффективной", — подчеркнул Медведев.

По состоянию на 1 марта объем Резервного фонда составлял 931,31 миллиарда рублей, что эквивалентно 16,07 миллиарда долларов.

Закон о федеральном бюджете РФ на 2017-2019 годы, который уже принят парламентом, сверстан исходя из среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель. Ожидалось, что в 2017 году Резервный фонд будет полностью исчерпан, поскольку остающиеся 1,15 триллиона рублей будут использованы на покрытие дефицита бюджета.