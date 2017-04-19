Медведев: правительство и дальше будет сдерживать рост цен на лекарства

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правительство продолжит работу по сдерживанию необоснованного роста цен на лекарства, а к концу 2018 года все выпускаемые препараты должны быть промаркированы, чтобы защитить потребителей от подделок, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы стараемся сдерживать необоснованный рост цен на лекарства. Мы поддержали наших, российских, производителей. Эта работа будет продолжаться",- сказал Медведев, выступая в среду с отчетом в Госдуме.

Он отметил, что соответствующая работа "требует новых механизмов". "Уже в пилотном режиме в шести регионах настраивается система маркировки, чтобы защитить людей от поддельных лекарств. К концу 2018 года все выпускаемые лекарства должны быть промаркированы",- сказал Медведев.

Кроме того, по его словам, в РФ удалось добиться снижения материнской и младенческой смертности. Россия, по данным ВОЗ, вошла в десятку государств, которые в последние годы добились наибольшего прогресса в борьбе с болезнями сердца и лёгких и диабетом – сокращается количество смертей от этих заболеваний, подчеркнул премьер.

По его словам, для правительства важно, чтобы медицина была более мобильной и врачи могли быстро доехать до пациентов даже в труднодоступных районах. "В этом году в 34 регионах стартует приоритетный проект по развитию санитарной авиации, на который направляется 3,3 миллиарда рублей",- сказал Медведев.

Он отметил, что на 2017 год будет продлена программа "Земский доктор", благодаря которой с 2012 года на село приехали работать почти 24 тысячи врачей.