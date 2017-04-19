Санкции и цены на нефть уже не пугают, заявил Медведев

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Санкции и низкие цены на нефть уже никого не пугают, российская экономика научилась использовать ситуацию в свою пользу, вступив в борьбу за лидерство на внутреннем и внешнем рынках, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам председателя правительства, 2016 год прошел в режиме жесткой экономии ресурсов, но при этом "он стал годом осознанных возможностей".

"В политике – при всем внешнем давлении – мы по-новому осознали возможности не только ему противостоять, но и наступать в продвижении своих интересов. В экономике – мы по-новому осознали возможности не только просто ситуативно отвечать на кризисные явления, но и создавать новые источники роста", — сказал Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.

Премьер подчеркнул, что удалось осознать по-новому как все возможности страны, так и то, "что рассчитывать надо только на себя".

"Нас и санкциями продолжали давить… И (они), по всей вероятности, уже надолго… И нефть была дешевой. И это все осталось. Но мы научились использовать ситуацию, когда вступили в конкурентную борьбу за лидерство на внутреннем и внешнем рынке. Сегодня никакие вызовы нас уже не пугают. Наоборот – дают стимул развиваться", — заявил Медведев.

Он также отметил, что уверенность в собственных возможностях уже приносит результаты.

"Наша экономика развивается, несмотря на то, что нам предсказывали катастрофу из разных мест, в том числе из-за океана. Прогресс видят даже те, кого трудно заподозрить в симпатиях к нашей стране", — подчеркнул председатель правительства.