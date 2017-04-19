Зюганов: в кабмине нет людей, способных эффективно заниматься экономикой

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в правительстве РФ нет людей, способных эффективно заниматься финансами и экономикой.

В среду в Госдуме состоится отчёт кабмина.

По словам Зюганова, у партии нет доверия к проводимому курсу правительства. "Мы настаиваем на смене курса, формировании правительства народного доверия, национальных интересов. Мы провели консультации со всеми влиятельными силами, участвовали во всех экономических форумах. Немало очень дельных и толковых предложений", — сказал Зюганов журналистам.

"Мы готовы складывать усилия. Наша программа "Десять шагов к достойной жизни" с каждым днём становится все актуальней и актуальней", — добавил он.

По словам лидера коммунистов, "две пороховые бочки на Украине и Ближнем Востоке продолжают чадить". "Не может быть устойчивой безопасности, если и дальше экономика будет проседать, если наши главные ресурсы и финансы будут уплывать за кордон", — подчеркнул Зюганов. По его мнению, в РФ нужна качественно иная банковская система, способная развивать экономику и поддерживать население, а "не вывертывать ему карманы".

"Мы готовы к конструктивной работе, но у Медведева нет членов правительства, способных эффективно заниматься финансами, экономикой и социальной сферой руководить. Мы предлагаем свою программу и с этой программой пойдём на выборы как в местные органы власти и губернаторские, так и на президентские", — заключил он.