Грузовое сообщение свяжет Владивосток и северокорейский Насон

ТОКИО, 19 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Россия и Северная Корея откроют паромное сообщение между городами Владивосток и Насон на северо-востоке КНДР, сообщила японская газета "Никкэй" в среду.

Грузовое сообщение будет открыто в мае. Издание сообщает, что между двумя городами будет курсировать и пассажирский паром "Мангёнбон", который до 2006 года заходил в японский порт Ниигата, однако затем правительство Японии запретило ему заходить в японские порты после того, как Северная Корея произвела пуски баллистических ракет средней и большой дальности.

Издание указывает, открытие сообщения говорит о тесных экономических связях между Россией и КНДР, несмотря на продвижение Северной Кореей ее ядерной и ракетной программ.

Город Насон с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и "особого города", что подразумевает возможности для свободного ведения бизнеса.