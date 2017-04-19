На Сахалине построят морской терминал с пирсом для круизных судов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 апр — РИА Новости. Морской пассажирский терминал с пирсом для круизных судов в порту Корсаков Сахалинской области построит новый резидент Свободного порта Владивосток, сообщает в среду пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока.

"Соответствующее соглашение компания "Морские ворота Сахалина" подписала с Корпорацией развития Дальнего Востока, получив статус резидента СПВ на территории Корсаковского городского округа", — говорится в сообщении.

Инвестор планирует вложить в проект почти 3 миллиарда рублей и создать 27 рабочих мест. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

В рамках проекта в акватории порта будет возведен пирс длинной 300 метров и шириной 30 метров, который будет принимать круизные и пассажирские суда. Новое сооружение будет являться естественным продолжением уже существующего южного пирса порта Корсаков. Его конструкция позволит защитить порт от приливной волны, а также штормов в осенне-зимний период, создав тем самым первый на Сахалине порт-убежище.

Проектная мощность терминала — до 130 тысяч человек в год. Он будет располагаться непосредственно на новом пирсе. Это позволит качественно улучшить логистику пассажиропотока во время прохождения досмотровых и регистрационных процедур, сделав ее максимально короткой и комфортной. Внутри терминала расположатся контрольно-пропускные пункты через государственную границу РФ, зал ожидания, зоны отдыха пассажиров, зоны специальных контролирующих служб, место для стоянки автобусов и другая необходимая инфраструктура.

"Реализация инвестиционного проекта имеет высокую социальную значимость для Дальнего Востока в целом. В том числе проект позволит создать безопасный транспортный коридор для круглогодичного паромного сообщения острова Сахалин с материком, Курильскими островами, странами Азиатского-Тихоокеанского региона, тем самым повысив туристическую и инвестиционную привлекательность региона", — приводит пресс-служба слова директора ООО "Морские ворота Сахалина" Руслана Румянцева.

Сейчас резидентами Свободного порта в Корсаковском городском округе являются шесть предприятий с общим объемом инвестиций более 6 миллиардов рублей и перспективой создания более 150 рабочих мест.