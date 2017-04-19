Участники ТТП обсудят существование соглашения без США

МЕХИКО, 19 апр — РИА Новости. Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил во вторник, что входящие в Транстихоокеанское партнерство (ТТП) страны могут обсудить возможность продолжения функционирования соглашения и после выхода из него США.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о ТТП. В рамках партнерства 12 стран планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходится 40% мировой экономики и треть мировой торговли.

"Это послание Японии (о возможности работы без США) мы приветствуем и будем обсуждать его со странами ТТП на министерской встрече АТЭС во Вьетнаме, чтобы проанализировать, что будет, если Япония действительно предложит возможность формата ТТП-11, и каковы буду соображения на этот счет", — заявил Гуахардо на мероприятии в Мехико.

Еще одной возможностью выхода из ситуации Гуахардо назвал присоединение стран ТТП к Тихоокеанскому альянсу, в который входят Мексика, Чили, Перу и Колумбия. Особенно это касается тех государств, которые уже имеют торговые соглашения с альянсом.