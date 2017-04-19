МВФ прогнозирует Венесуэле инфляцию в две тысячи процентов

МЕХИКО, 19 апр — РИА Новости. Уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году превысит 2000%, говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ) по развитию мировой экономики.

По мнению аналитиков фонда, процесс экономической рецессии в Венесуэле приведет страну к показателю инфляции в 720% в текущем году и в 2068% — в следующем. Канал NTN24 отмечает, что такие проектировки основаны на проводимой властями Венесуэлы монетизации имеющегося налогового дефицита, весьма ощутимых нарушениях в экономической политике и серьезном ограничении импорта.

В Латинской Америке ближайшим "преследователем" Венесуэлы по плохим экономическим показателям является Аргентина. Однако у нее уровень инфляции в этом году прогнозируется МВФ всего лишь на уровне 25,6%.

Помимо высокой инфляции, Венесуэлу ожидает также падение экономики в размере 7,4% в 2017 году, отмечают эксперты фонда.

Сейчас ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.