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Экономика

Возврата не будет: торговые сети сами перестают сдавать хлеб на заводы

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Главное за 18 апреля 2017 года (9)
20:1218.04.2017
(обновлено: 20:18 18.04.2017)
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Продажа и изготовление хлебобулочных изделий в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Практика возврата непроданного в магазине хлеба обратно хлебопекам уходит в прошлое и, по прогнозу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети), может исчезнуть до конца года. Производители и ритейлеры сейчас самостоятельно договариваются о прекращении использования этой схемы, и сами хлебопеки считают, что законодательные инициативы или другие регуляторные изменения здесь не нужны.

Работа хлебозавода. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат непроданного хлеба

Вопрос возврата хлебобулочных изделий, которые не были проданы в магазинах, давно является проблемным во взаимоотношениях между ритейлерами и производителями. По оценке Минсельхоза РФ, потери хлебопекарной промышленности от возврата торговыми сетями хлебобулочной продукции составляют 30 миллиардов рублей в год, или 4% от годового оборота.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ранее предлагала ввести правовое регулирование проблемы возврата торговыми сетями хлеба и хлебобулочных изделий производителям. Во вторник она сообщила, что Роспотребнадзор поддержал необходимость установления запрета на возврат производителю продовольственных товаров, в том числе хлеба, не проданных крупными торговыми сетями по истечении срока годности.

Директор по внешним связям АКОРТ Ксения Бурданова напомнила, что ранее ассоциация подписала меморандум с Российской гильдией пекарей и кондитеров (РОСПиК) и c Российским союзом пекарей (РСП), предполагающий системную работу по оптимизацию заказов и поставок хлебобулочной продукции в торговые сети. Это предполагает постепенное снижение показателя возвратов.

При этом некоторые компании-члены АКОРТ уже перешли на безвозвратную систему работы с производителями. Более того, эта проблема решена и в отдельных регионах страны.

"АКОРТ совместно с РОСПиК и Российским союзом пекарей под руководством Минпромторга и Минсельхоза планируют полностью решить проблему возврата до конца 2017 года путем совершенствования собственных производственных процессов. Это более длительный, но и более эффективный подход", — заключила Бурданова.

Ритейл все сделает сам

Опрошенные РИА Новости ритейлеры подтверждают, что либо уже отказались от практики возврата хлеба производителям, либо работают над оптимизацией поставок и вскоре отойдут от такой схемы. Так, директор по коммуникациям компании "Ашан Россия" Мария Курносова рассказала, что ритейлер еще несколько лет назад принял решение работать с поставщиками хлеба без возвратов.

"Ашан Россия" полностью изменила подход к выполнению заказа магазинов: раньше сотрудник понимал, что он всегда может вернуть хлеб, и при расчете поставки он вполне мог пойти на необоснованный риск", — отметила она. При этом существующее законодательство обязывает утилизировать хлеб и хлебобулочные изделия с истекшим сроком годности.

В компании X5 Retail Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сообщили, что с июня прекращают практику возврата производителям непроданного хлеба, при этом часть поставщиков уже переведена на безвозвратные условия поставки.

"Х5 и поставщики хлебобулочной продукции обсуждают дальнейшее совершенствование механизмов поставок для обеспечения постоянной доступности хлеба на полках магазинов", — добавили в ритейлере. В частности, рассматривается возможность увеличения частоты завоза хлеба в магазины поставщиками до двух-трех раз в сутки, с учетом географических возможностей.

Крупный ритейлер "Дикси" также работает над минимизацией возвратов и стремится к моделям сотрудничества, предполагающим полную реализацию поставленной продукции с каждым партнером. "С теми поставщиками, с которыми сеть уже работает по этой схеме, достигнут максимально уточненный и гибкий квант поставки. Риски в случае недопродажи сеть принимает на себя", — указали в пресс-службе компании.

Сократить процент возврата хлеба до минимума стремится и российская Metro Cash & Carry. "Компания исходит из того, что любой возврат товаров является исключительно добровольным и происходит только по инициативе самого поставщика, который заинтересован в наличии расширенного ассортимента своей продукции на полках", — сказали в ритейлере.

Закон не нужен

Представители хлебопекарной отрасли соглашаются, что изменения в законодательстве, чтобы решить вопрос о возврате непроданного хлеба, в России не нужны.

Хлебозавод, Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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X5 с июня откажется от возврата непроданного хлеба производителям

По словам президента РОСПиК Юрия Кацнельсона, сейчас проходит стадию утверждения новая редакция санитарных правил по пищевым продуктам, в которых больше не будет нормы "возврат хлеба", что автоматически убирает возможность такой практики.

"Я думаю, что все остальное излишне", — добавил Кацнельсон. А комментируя реализацию меморандума с АКОРТ, он отметил, что эта проблема уже решается на уровне договоренностей между участниками рынка.

"Тема стала точно не самой актуальной или самой важной не только для ритейла, но и для производителя. Надо запастись терпением, и я думаю, что за два-три года мы сдадим эту тему в исторический архив и будем жить так же, как и во всем мире — без возврата", — заключил он.

В свою очередь, глава РСП Валерий Чешинский отметил, что уже происходит снижение частоты случаев возврата хлеба в различных регионах России по сравнению с осенними месяцами. "На сегодняшний день в некоторых регионах объем возвратов сократился, где-то с 15-20% до 5-11% за последние шесть-девять месяцев", — сказал он.

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