Инвесторы уверены, что выборы в Британии снизят неопределенность Brexit

ЛОНДОН, 18 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Участники финансового рынка верят, что после досрочных парламентских выборов в Великобритании степень неопределенности, связанной с процессом выхода страны из ЕС, снизится. Об этом также свидетельствует рост курса фунта стерлингов на 1,5% после объявления о проведении выборов в июне.
Участники рынка позитивно восприняли данный сигнал, в результате чего к 19.38 мск курс фунта укрепился на 1,6% — до 1,2766 к доллару США, свидетельствуют данные торгов.
"Это также укрепило бы переговорную позицию Мэй, и не только по отношению к ЕС, но также и в ее собственной партии", — отмечает эксперт в обзоре для клиентов Oxford Economics.