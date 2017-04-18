Инвесторы уверены, что выборы в Британии снизят неопределенность Brexit

ЛОНДОН, 18 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Участники финансового рынка верят, что после досрочных парламентских выборов в Великобритании степень неопределенности, связанной с процессом выхода страны из ЕС, снизится. Об этом также свидетельствует рост курса фунта стерлингов на 1,5% после объявления о проведении выборов в июне.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о намерении провести 8 июня досрочные парламентские выборы, укрепив тем самым "единство правительства" при реализации стартовавшей в конце марта процедуры выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Участники рынка позитивно восприняли данный сигнал, в результате чего к 19.38 мск курс фунта укрепился на 1,6% — до 1,2766 к доллару США, свидетельствуют данные торгов.

По мнению экономиста аналитического агентства Oxford Economics Мартина Бека, победа Консервативной партии на выборах укрепит позицию британского правительства, устранив из парламента проевропейски настроенных депутатов, которые так или иначе препятствуют Brexit. Таким образом, сократится неопределенность вокруг принятия основополагающих законов в рамках Brexit.

"Это также укрепило бы переговорную позицию Мэй, и не только по отношению к ЕС, но также и в ее собственной партии", — отмечает эксперт в обзоре для клиентов Oxford Economics.