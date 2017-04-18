ЦБ выпустит три памятные монеты, посвященные Олонцу, Керчи и Севастополю

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Банк России в четверг выпускает в обращение три памятные монеты, посвященные Олонцу, Керчи и Севастополю, следует из материалов регулятора.

Монета номиналом 10 рублей серии "Древние города Росии" посвящена Олонцу. На оборотной стороне монеты в центре изображена панорама города, вверху – изображение герба. Тираж монеты – 5 миллионов штук.

Кроме того, в рамках эмиссионной программы выпускаются монеты номиналом 2 рубля "Город-герой Керчь" и "Город-герой Севастополь". Тираж каждой монеты составит 5 миллионов штук.

На оборотной стороне монеты "Город-герой Керчь" в центре изображена высадка десанта на берег в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, а в левой части – медаль "Золотая Звезда". На монете "Город-герой Севастополь" изображены фигуры солдат и Памятник затопленным кораблям.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>