ЦБ выпустит три памятные монеты, посвященные Олонцу, Керчи и Севастополю

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Банк России в четверг выпускает в обращение три памятные монеты, посвященные Олонцу, Керчи и Севастополю, следует из материалов регулятора.
Кроме того, в рамках эмиссионной программы выпускаются монеты номиналом 2 рубля "Город-герой Керчь" и "Город-герой Севастополь". Тираж каждой монеты составит 5 миллионов штук.
На оборотной стороне монеты "Город-герой Керчь" в центре изображена высадка десанта на берег в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, а в левой части – медаль "Золотая Звезда". На монете "Город-герой Севастополь" изображены фигуры солдат и Памятник затопленным кораблям.
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