Путин призвал уделить внимание строительству дорог в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Дорожному строительству в Новгородской области нужно уделить особое внимание, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"В Новгороде, к сожалению, ситуация не лучше, а в чем-то может быть даже скромнее, чем в других субъектах. Есть, конечно, и похуже, но здесь свыше 70% региональных дорог не соответствует нормативу и 54-55% местных дорог не соответствуют нормативу. Конечно, дорожному строительству в Новгородской области нужно уделить повышенное внимание",- сказал Путин на встрече с представителями потребительских и деловых организаций области.

Путин сказал, что обсудит этот вопрос на последующей встрече с врио губернатора региона.