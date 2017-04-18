Большинство россиян в ближайшее время не будут оформлять карту "Мир"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Большинство россиян (70%) не планируют в ближайшее время заводить карту национальной платежной системы "Мир" — в первую очередь из-за отсутствия необходимости, а также недостатка информации о ней; при этом только у 78% россиян старше 18 лет есть банковские карты, показывают данные опроса "ВЦИОМ-Спутник".

Доля респондентов, планирующих оформление платежной карты "Мир", согласно данным опроса, составляет 20%. Только 3% россиян уже являются пользователями данной карты. Большинство граждан (70%) пока не намерены заводить карту "Мир", причиной чего, по словам респондентов, является отсутствие необходимости в ней (25%), непонимание, для чего она нужна (20%) и недостаток подробных сведений о функционале (17%).

Держателями банковских карт (одной или нескольких) являются 78% россиян, у каждого пятого (21%) пластикового накопителя нет, что связано с отсутствием необходимости в карте (40%), привычкой к наличным деньгам (30%), низкими доходами (19%), а также трудностями в использовании: отсутствие поблизости банкоматов (6%). При этом, как показало более раннее исследование "ВЦИОМ-Спутник", большинство россиян предпочитают наличные расчеты: 32% всегда расплачиваются только "живыми" деньгами, 27% — преимущественно наличными.

О том, что с 2015 года все внутрироссийские операции (переводы, выплаты) по банковским картам всех платежных систем проходят через российскую Национальную систему платежных карт (НСПК) впервые в ходе опроса узнали 56% респондентов. Ранее слышали об этом 44%, однако только 7% знакомы с информацией детально.

"Национальная система платежных карт" (НСПК), являющаяся оператором системы "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 года.

В Госдуме ко второму чтению готовится законопроект, который касается совершенствования НСПК и перевода бюджетников и пенсионеров на карты "Мир". Согласно законопроекту, для действующих бюджетников перевод на карты "Мир" предлагается осуществлять с 1 июля 2018 года, для пенсионеров — с 1 июля 2020 года, а для тех, кто сейчас получает выплаты на карты международных платежных систем, такой перевод "предлагается осуществить в рамках плановой замены этих карт, то есть, по истечении срока действия их текущих карт".