Большинство россиян в ближайшее время не будут оформлять карту "Мир"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Большинство россиян (70%) не планируют в ближайшее время заводить карту национальной платежной системы "Мир" — в первую очередь из-за отсутствия необходимости, а также недостатка информации о ней; при этом только у 78% россиян старше 18 лет есть банковские карты, показывают данные опроса "ВЦИОМ-Спутник".
Держателями банковских карт (одной или нескольких) являются 78% россиян, у каждого пятого (21%) пластикового накопителя нет, что связано с отсутствием необходимости в карте (40%), привычкой к наличным деньгам (30%), низкими доходами (19%), а также трудностями в использовании: отсутствие поблизости банкоматов (6%). При этом, как показало более раннее исследование "ВЦИОМ-Спутник", большинство россиян предпочитают наличные расчеты: 32% всегда расплачиваются только "живыми" деньгами, 27% — преимущественно наличными.
"Национальная система платежных карт" (НСПК), являющаяся оператором системы "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 года.
В Госдуме ко второму чтению готовится законопроект, который касается совершенствования НСПК и перевода бюджетников и пенсионеров на карты "Мир". Согласно законопроекту, для действующих бюджетников перевод на карты "Мир" предлагается осуществлять с 1 июля 2018 года, для пенсионеров — с 1 июля 2020 года, а для тех, кто сейчас получает выплаты на карты международных платежных систем, такой перевод "предлагается осуществить в рамках плановой замены этих карт, то есть, по истечении срока действия их текущих карт".