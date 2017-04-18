X5 с июня откажется от возврата непроданного хлеба производителям

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Компания X5 Retail Group, которая управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", планирует с июня прекратить практику возврата производителям непроданного хлеба, сообщили журналистам в пресс-службе X5 Retail.

Во вторник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая также возглавляет федеральную мониторинговую группу "Единой России" "Честная цена", сообщила, что Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителям продовольственных товаров, в том числе и хлеба. Свою позицию ведомство объяснило тем, что переработка непроданных продуктов может угрожать безопасности людей.

В X5 Retail отметили, что сотрудничают с 300 поставщиками хлебобулочной продукции, часть из них уже перешла на безвозвратные работы.

"Пилотный проект по отказу от обратной реализации был реализован по инициативе Ассоциации хлебопеков Санкт-Петербурга. Он стартовал в северной столице в торговой сети "Перекресток" 26 января", — пояснили в компании, добавив, что намерены продолжать этот процесс.

По данным Минсельхоза, потери хлебопекарной промышленности от возврата продукции составляют 30 миллиардов рублей в год (четыре процента от годового оборота).