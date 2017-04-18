Минэнерго отчиталось о сокращении добычи нефти

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сокращение добычи нефти в РФ на текущий момент составляет более 2,16% к уровню октября‎, сообщил заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Сокращение на текущий момент от первоначального периода составляет более 2,16%, к октябрю", — сказал Молодцов.

Среднесуточная добыча нефти в РФ в октябре составляла 11,247 миллиона баррелей в сутки, от него рассчитывается уровень сокращения добычи нефти по соглашению с ОПЕК. Таким образом, добыча нефти в РФ на текущий момент сократилась на 242 тысячи баррелей в сутки — до 11,005 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК на заседании 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.