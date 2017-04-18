1 июля предприниматели Москвы перейдут на новую контрольно-кассовую технику

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. С 1 июля предприятия розничной торговли Москвы должны будут перейти на новую контрольно-кассовую технику, сообщает mos.ru. Это касается розничных магазинов, кафе, ресторанов, аптек, заправок, юридических фирм и других организаций, оказывающих услуги населению.

Как отмечается на сайте мэра, меняются не столько кассы сколько порядок их применения. Теперь все действия с техникой этого типа будут проходить через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Для доступа к нему понадобится квалифицированная электронная подпись.

Кроме того, вместо контрольной ленты в кассе установят специальное устройство для шифрования и защиты сведений обо всех расчетах, которые будут передаваться в налоговую в режиме реального времени.

При этом некоторые кассовые аппараты не нужно будет менять: для начала необходимо уточнить, можно ли их модернизировать. Это можно сделать у производителя, на сайте ФНС или в центре техобслуживания. Кассы, не подлежащие модернизации, придется менять.

До 1 июля 2018 года аппараты нового типа могут не применять организации и ИП, которые выдают бланки строгой отчетности. Также до этого срока новшества не коснутся организаций и индивидуальных предпринимателей, торгующих через вендинговые аппараты, ИП, которые применяют патентную систему налогообложения, а также плательщиков единого налога на вмененный доход.