Лагард: МВФ ожидал худшей динамики британской экономики из-за Brexit

МАДРИД, 18 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Международный валютный фонд (МВФ) ожидал значительно худшей ситуации в экономике Великобритании после принятия решения о выходе из Евросоюза, заявила глава МВФ Кристин Лагард в интервью испанскому изданию El Pais.
"МВФ прогнозировал значительно худшие показатели по росту экономики Великобритании в последние кварталы", — сказала Лагард.
На этом фоне, в частности, Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП Великобритании в 2017 году до 1,5% с 1%. Банк Англии также значительно улучшил прогноз-2017 по росту ВВП страны — до 2% с 1,4%.
"Сегодня мы начинаем видеть влияние Brexit на национальные доходы и обесценивание фунта", — отметила Лагард. Она также добавила, что будет "достаточно неопределенности в вопросе о передаче финансовых функций (Великобритании) во Франкфурт, Дублин или Париж".