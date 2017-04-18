Лагард: МВФ ожидал худшей динамики британской экономики из-за Brexit

МАДРИД, 18 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Международный валютный фонд (МВФ) ожидал значительно худшей ситуации в экономике Великобритании после принятия решения о выходе из Евросоюза, заявила глава МВФ Кристин Лагард в интервью испанскому изданию El Pais.

"МВФ прогнозировал значительно худшие показатели по росту экономики Великобритании в последние кварталы", — сказала Лагард.

По данным национального статистического бюро страны, ВВП Великобритании в четвертом квартале 2016 года вырос в годовом выражении на 1,9%, а в квартальном — на 0,7%. В третьем квартале прошлого года рост составил 2,2% и 0,6% соответственно.

На этом фоне, в частности, Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП Великобритании в 2017 году до 1,5% с 1%. Банк Англии также значительно улучшил прогноз-2017 по росту ВВП страны — до 2% с 1,4%.

"Сегодня мы начинаем видеть влияние Brexit на национальные доходы и обесценивание фунта", — отметила Лагард. Она также добавила, что будет "достаточно неопределенности в вопросе о передаче финансовых функций (Великобритании) во Франкфурт, Дублин или Париж".