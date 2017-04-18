Греф: России нужна налоговая система с более низкой нагрузкой на бизнес

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. России нужна налоговая система с более низкой нагрузкой на бизнес, а также отменой налоговых проверок для законопослушных предпринимателей, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Объём информации, которой обмениваются предприятия и налоговая служба, должен быть сокращен, считает глава Сбербанка.
"Должно быть принципиально другое налоговое законодательство, связанное и с администрированием, и с величиной фискальной нагрузки. Величина фискальной нагрузки у нас сегодня большая, и она связана не только с номинальными ставками, на которые мы обращаем внимание, она связана с огромным объёмом давления на бизнес, который в целом организован с несовершенством всех видов процедур", — заявил Греф.
"Мы можем всю эту фискальную нагрузку, которая скажем так зашита на несовершенных процедурах, убрать с помощью подобного рода взаимоотношений между государством и бизнесом. Между налоговой службой и бизнесом такая экосистема сейчас строится, мне кажется, это хороший пример для всех остальных", — добавил Греф.