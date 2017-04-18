Греф: России нужна налоговая система с более низкой нагрузкой на бизнес

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. России нужна налоговая система с более низкой нагрузкой на бизнес, а также отменой налоговых проверок для законопослушных предпринимателей, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Нужны пряники, нужно снижать налоговую нагрузку. Нужно снижать административное давление, нужно снимать проверки налоговые, если бизнес абсолютно прозрачен, чего там делать налоговым экспертам", — сказал Греф на всероссийской конференции "Онлайн кассы — новые возможности роста".

Объём информации, которой обмениваются предприятия и налоговая служба, должен быть сокращен, считает глава Сбербанка.

"Должно быть принципиально другое налоговое законодательство, связанное и с администрированием, и с величиной фискальной нагрузки. Величина фискальной нагрузки у нас сегодня большая, и она связана не только с номинальными ставками, на которые мы обращаем внимание, она связана с огромным объёмом давления на бизнес, который в целом организован с несовершенством всех видов процедур", — заявил Греф.

Налоговая нагрузка в России, по его словам, сопоставима с налоговой нагрузкой в развитых европейских странах.

"Мы можем всю эту фискальную нагрузку, которая скажем так зашита на несовершенных процедурах, убрать с помощью подобного рода взаимоотношений между государством и бизнесом. Между налоговой службой и бизнесом такая экосистема сейчас строится, мне кажется, это хороший пример для всех остальных", — добавил Греф.