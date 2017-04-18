Эксперты: Медведев в Думе обозначит контуры программы экономического роста

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в отчете правительства в Госдуме будет говорить преимущественно об экономике страны и вполне может озвучить некие контуры программы экономического роста, это выступление будет для него и политически подходящим моментом для ответа на звучащую в его адрес критику и появившиеся к главе кабмина вопросы, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По их мнению, неудобные вопросы могут прозвучать, в частности, из уст представителей КПРФ, но вполне возможно, что коммунисты сосредоточатся на традиционной критике правительства, связанной с социально-экономическими вопросами.

В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступит в Государственной думе с отчетом работы правительства РФ за 2016 год.

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Эксперты сходятся во мнении, что главной темой предстоящего доклада Медведева станет внутренняя экономика страны. В частности, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов предположил, что в своем выступлении Медведев может затронуть вопрос о том, как правительство планирует выполнять поручение президента о подготовке планов экономического развития, обеспечивающих выход на темпы экономического роста выше среднемировых.

"И сейчас наступает момент, когда правительство тоже должно обозначить свое видение новой модели экономического роста. Для Медведева этот момент еще более подходящий и политически. Потому что все политические нападки в связи с коррупцией — он может на них эффективно ответить предъявлением убедительной модели экономического роста и развития на ближайшую, среднесрочную перспективу", — полагает Ремизов.

Он допускает, что премьер может не воспользоваться этим поводом сейчас, поскольку депутатов будет больше интересовать не будущее, а прошлое, то есть отчет правительства за минувший год. В силу этого достаточно много времени будет посвящено разъяснению принимавшихся решений, заявил эксперт. Вместе с тем, какие-то контуры программы правительства на будущее также могли бы прозвучать 19 апреля, считает политолог.

То, что доклад будет "крутиться" вокруг экономических вопросов и носить технический, а не стратегический характер, считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

"Думаю, что будет говориться, конечно же, обо всех сферах политики, но больше как бы просто в цифрах, то есть не о каких-то намерениях, о реформах, не о стратегии. Будут затронуты, как обычно это бывает, вопросы экономического спада – экономического роста", — сказал Миронов.

При этом он подчеркнул, что не ждет "какую-то принципиальную новизну в этом докладе", а также сомневается, что в нем прозвучат и какие-то "сенсационные новости" по части международной политики.

"Отчеты премьер-министра все предыдущие годы были, в общем-то, однообразными, то есть они такие технические, статистические, непрорывные, прорывных не было ни разу… Отчет правительства в большей степени про внутреннюю, причем экономическую политику, потому что международная политика находится в ведении президента. Здесь может быть разговор только о внешнеэкономических связях", — сказал он, пояснив, что сам жанр отчета правительства "не стал программным", например, как послание президента Федеральному Собранию.

Главная интрига



Главной интригой, считает Миронов, могут стать "неудобные вопросы" премьер-министру от депутатов.

"Я думаю, что это выступление будет отличаться от предыдущих только тем, что премьеру могут быть заданы неудобные вопросы. Насколько мне известно, некоторые оппозиционные партии готовят их. Помимо того, что они обычно его спрашивают, о несправедливой экономической политике, в этот раз могут быть заданы вопросы по итогам протестных акций, то есть, чтобы он дал ответы на обвинения", — сказал Миронов.

Алексей Навальный ранее разместил на своем канале в YouTube фильм, в котором утверждается, что Медведев при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Медведев в свою очередь сказал, что за "так называемыми расследованиями" скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей, и назвал такое поведение "бесчестной позицией".

Ремизов полагает, что вопросы на этот счет в первую очередь нужно ждать от представителей КПРФ.

"Учитывая, что КПРФ предложила расследование по материалам фильма ФБК, наверное, можно ожидать от коммунистов каких-то вопросов по этой теме. Но если посмотреть на то, что уже говорилось коммунистами, в том числе Зюгановым по этому вопросу, то вполне возможно, что они сосредоточатся на более традиционной для них критике правительства социально-экономического толка", — считает Ремизов.