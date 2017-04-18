В России число зарегистрированных безработных за неделю снизилось на 1,2%

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан за неделю снизилась в РФ на 1,2%, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"С 5 по 12 апреля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,2% и составила 891 905 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 056 020 человек", — говорится в сообщении ведомства.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 80 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Севастополе, Калмыкии, Еврейской автономной области, Брянской, Тамбовской, Кировской, Астраханской областях, Ставропольском крае. Рост численности безработных отмечен в республиках Алтай, Тыва, Саха (Якутия), Дагестан.

По состоянию на 12 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 160 012 человек.

В Минтруде напомнили, что на 1 апреля 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 1,2% от численности экономически активного населения (на 1 апреля 2016 года – 1,4 %). По состоянию на 12 апреля 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,3 миллиона единиц, добавили в ведомстве.