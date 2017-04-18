Отношения с США основаны на сотрудничестве, заявил министр финансов Японии

ТОКИО, 18 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Сотрудничество, а не противостояние определяет отношения Японии и США на сегодняшний день, об этом на встрече с американским вице-президентом Майклом Пенсом заявил вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо.

"Японо-американские экономические отношения, которые символизировала фраза "внешнеторговые трения", уходят в прошлое. Сейчас эпоха сотрудничества", — цитирует слова Асо агентство Киодо.

Майкл Пенс был более сдержан и заявил, что "уверен в производительном диалоге" со своим коллегой.

До встречи с Асо Пенс провел рабочий обед с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, во время которого обсуждались вопросы Северной Кореи и ситуация в Сирии.

Вице-президент США совершает азиатское турне, в ходе которого он посетил Южную Корею и приехал в Токио. Как ожидается, главной темой встречи с Асо станет возможность заключения двустороннего соглашения о свободной торговле, на котором настаивают, в первую очередь, американские производители сельхозпродукции, но которое вызывает серьезные опасение и противодействие в Японии, в том числе и в правящей Либерально-демократической партии.