Пекин призвал не политизировать экономическую инициативу Китая

ПЕКИН, 18 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Не стоит политизировать отсутствие среди участников форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" в Пекине лидеров некоторых западных стран, заявил на спецбрифинге во вторник министр иностранных дел Китая Ван И.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". Участие в форуме подтвердили президенты и премьеры 28 государств, включая президента РФ Владимира Путина.

"Эта инициатива экономическая, она заключается в экономическом сотрудничестве, мы не хотим, чтобы ее политизировали", — сказал Ван И, отвечая на вопрос, могли ли западные лидеры не подтвердить участие, так как, например, не понимают китайскую инициативу.

По словам министра иностранных дел КНР, Пекин всегда считал и считает все страны равными. Он отметил, что основной регион, который покрывает инициатива, — Евразия, но при этом рамки инициативы будут расширяться. Он добавил, что большинство участников форума представляют страны как раз евразийского региона.

Ван И также сказал, что такие страны, как Германия, Франция, желают принять участие в форуме, однако из-за важных выборов в этих странах во время форума их лидеры не смогут приехать. По его словам, например, Великобритания, Франция и Германия планируют отправить на форум высокопоставленных представителей властей.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.