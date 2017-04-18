"Ъ" узнал о планах создать несколько авиакомпаний для поддержки SSJ 100

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минпромторг и Минтранс России предлагают создать на базе авиакомпании Red Wings несколько авиакомпаний для использования самолетов SSJ 100 на внутренних межрегиональных маршрутах, чтобы поддержать производство этих судов, рассказали газете "Коммерсант" в министерстве промышленности и торговли.

"Минпромторг и Минтранс готовят предложения о мерах поддержки производства ближнемагистрального Sukhoi Superjet 100 путем поставок авиакомпании Red Wings до 100 самолетов с 2018 по 2022 год… Чиновники предлагают создать на базе Red Wings несколько авиакомпаний для использования до 100 таких машин на внутренних межрегиональных маршрутах", — пишет издание.

В Минпромторге "Коммерсанту" уточнили, что Red Wings планируется использовать как базу для создания авиакомпаний для перевозок между городами с населением более 200 тысяч человек (таких городов в России около 100). Как полагает министерство, проект может "стать дополнительной мерой по продвижению самолета на внутренний рынок и способствовать подвижности населения".

Подобная инициатива уже озвучивалась осенью 2016 года. Тогда глава Минтранса Максим Соколов заявил, что российские инвесторы рассматривают проект по созданию новой авиакомпании под кодовым названием "Азимут", которая будет ориентироваться на перевозки на юге России. По словам министра, парк компании планируется сформировать из самолетов Sukhoi Superjet 100, а создана она может быть уже в 2017 году.