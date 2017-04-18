Советник Абэ ждет роста доли российских ресурсов в японском энергобалансе

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывший депутат японского парламента Мунэо Судзуки, которого в японских СМИ называют неофициальным советником премьер-министра Синдзо Абэ по отношениям с Россией, ожидает увеличения доли российских энергоресурсов в японском энергобалансе и расширения экономических обменов.

"Сейчас общая доля российских энергоресурсов в японском энергобалансе составляет чуть меньше 10%. Я ожидаю, что она будет подниматься и постепенно достигнет 20–30%. И соответственно будут расширяться в связи с этим и экономические обмены", — сказал Судзуки в интервью газете "Известия".

Он также заявил, что Япония вряд ли может вернуться в прежнем виде к атомной энергетике.