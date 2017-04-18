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Экономика

Midea выпустила новую посудомоечную машину с интегральными технологиями

12:2318.04.2017
(обновлено: 12:24 18.04.2017)
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Midea
© Фотография предоставлена Midea

Сегодня посудомоечная машина уже не считается предметом роскоши: честно говоря, многие из нас уже не представляют, как без нее можно обойтись! Однако так было не всегда: всего лишь сто с лишним лет назад об этом можно было только мечтать. Создание посудомоечных машин тревожило воображение не одного изобретателя прошлого тысячелетия, но только единицам удалось воплотить это в жизнь и освободить домохозяек от бесконечного мытья тарелок.

Общество чистой посуды

Первые посудомоечные машины были изобретены во второй половине XIX века в США — они были оборудованы ручным приводом, отличались ненадежностью и медленной работой, и распространения не получили. В 1924 году англичанин Уильям Говард Ливенс представил миру первую посудомоечную машину, пригодную для домашнего использования. Эта техника работала от электропривода, была практичной и удобной в использовании. Конструкция устройства состояла из таких же элементов, какими оснащены и современные посудомоечные машины: фронтальная дверь для загрузки посуды, лоток и вращающийся распылитель. Всего через 10 лет в посудомоечных машинах появилась и функция сушки. Но по-настоящему широкое применение в домах жителей США и Европы новинка получила только к 1970-м годам.

Логика мойки: машина на вашей кухне

Посудомоечная машина сводит к минимуму вашу роль в процессе мытья посуды — она заключается лишь в загрузке в машину грязной посуды и выгрузке чистой. Это сбережет кожу рук от агрессивного воздействия моющих средств. Кстати, только посудомоечная машина обеспечит максимально эффективное очищение, ведь она может нагревать воду до высокой температуры и использовать концентрированные средства, которые неприемлемы при ручной мойке.

Посудомоечная машина способна к тому же сберечь ваши деньги — воды на мойку в машине нужно в несколько раз меньше по сравнению с обычной ручной процедурой. Это становится возможным за счет многократного использования одной и той же воды на каждом этапе мойки. Именно поэтому можно справедливо утверждать, что посудомоечная машина — это экологично, ведь она действительно экономит природные ресурсы.

Бывает, что приятный семейный ужин заканчивается спором о том, кто сегодня должен мыть посуду. Звучит немного странно, но иногда для спасения отношений нужна всего лишь посудомоечная машина, потому что с ней не придется ссориться по пустякам.

Выбирая различные функции, которыми оснащена посудомоечная машина, следует обратить внимание и на эргономичность, и на дизайн моделей, ведь предстоящая покупка не только упростит процесс приготовления пищи, но и подчеркнет дизайн интерьера кухни.

Решение от Midea*

Если вы решили завести кухонную помощницу, обратите внимание на посудомоечные машины компании Midea, одного из ведущих мировых производителей бытовой техники. В зависимости от ваших требований и пожеланий, можно подобрать посудомоечную машину на любой вкус: от компактных моделей с оригинальной программой для мытья фруктов до полностью встраиваемых машин шириной 60 сантиметров.

© Фотография предоставлена Midea
Полностью встраиваемая посудомоечная машина Midea

Звезда обновлённой линейки посудомоечных машин от Midea — флагманская модель MID60S900, которая отличается инновационными интегральными технологиями. Новая система распыления воды на 360 градусов INNO WASH** подает воду в двух отдельных осях вращения, что обеспечивает доставку воды на всю посуду для более тщательного мытья и ополаскивания. Посудомоечная машина не требует обязательного наличия горячего водоснабжения, так как способна сама нагревать воду.

© Фотография предоставлена Midea
Сенсорная панель управления

Режим TurboDrying*** делает сушку посуды максимально эффективной за счет использования тройной системы вентиляторов, которые одновременно подают холодный и горячий воздух. Улавливатель водяного конденсата нового поколения позволяет захватывать весь избыток влаги. Настоящим подарком для тех, кто ценит свое время, станет удобная корзина для столовых приборов Infinity Basket****, которая делает загрузку посуды невероятно удобной и быстрой.

Эргономичная посудомоечная машина понравится самым практичным хозяевам, ведь новая модель отличается тихим уровнем шума (40 дБ) и высочайшим классом энергопотребления (А+++).

Посудомоечные машины от Midea отличаются элегантными контурами и тонкой геометрией. Эти детали придадут индивидуальности вашей кухне и легко впишутся в любой интерьер. Посудомоечная машина Midea создана для того, чтобы сделать ежедневные рутинные бытовые обязанности легким и приятным занятием. Упрощая нашу жизнь, техника Midea подарит вашему дому комфорт.

*Мидеа
**ИННО УОШ
*** Турбо Драин
****Инфинити Баскет

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