ЦБ изучает возможность финансового оздоровления банка "Пересвет"
16:5217.04.2017
(обновлено: 16:55 17.04.2017)
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Кредиторы банка "Пересвет" договорились о конвертации порядка 70 миллиардов рублей обязательств в капитал кредитной организации, сейчас Банк России изучает возможность его финоздоровления и выделения кредита на санацию; определится с решением в течение недели, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.
"Кредиторам удалось договориться о конвертации, мы сейчас изучаем объёмы этих договоренностей, то есть достаточна ли та сумма, о которой договорились кредиторы, для финоздоровления кредитной организации", — сказал журналистам Поздышев.
Сумма конвертированных обязательств составила чуть менее 70 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ.
"Мы сейчас ведем совместно с кредиторами окончательные варианты финоздоровления. На этой неделе мы должны определиться", — сказал он.
"Мы сначала проведем подсчеты, а потом совет директоров Банка России будет принимать решение о том, целесообразно или нецелесообразно выделять средства ЦБ, и в каком объёме", — добавил зампред ЦБ.
Ранее газета "Коммерсант"
со ссылкой на несколько источников сообщала, что согласие на конвертацию 85% долговых обязательств банка "Пересвет" перед кредиторами в капитал дали все 28 участников переговоров. Со схемой согласились все банки, а также госкомпании, пояснил газете источник. Так, в числе одобривших свое участие в процедуре bail-in кредиторов — Россельхозбанк, Совкомбанк, банк "Открытие", Связь-банк, Бинбанк и банк "Зенит", а также компании "Интер РАО" и "Русгидро".