ЦБ изучает возможность финансового оздоровления банка "Пересвет"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Кредиторы банка "Пересвет" договорились о конвертации порядка 70 миллиардов рублей обязательств в капитал кредитной организации, сейчас Банк России изучает возможность его финоздоровления и выделения кредита на санацию; определится с решением в течение недели, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Кредиторам удалось договориться о конвертации, мы сейчас изучаем объёмы этих договоренностей, то есть достаточна ли та сумма, о которой договорились кредиторы, для финоздоровления кредитной организации", — сказал журналистам Поздышев.

Сумма конвертированных обязательств составила чуть менее 70 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ.

"Мы сейчас ведем совместно с кредиторами окончательные варианты финоздоровления. На этой неделе мы должны определиться", — сказал он.

"Мы сначала проведем подсчеты, а потом совет директоров Банка России будет принимать решение о том, целесообразно или нецелесообразно выделять средства ЦБ, и в каком объёме", — добавил зампред ЦБ.