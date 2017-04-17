Доллар опустился ниже 56 рублей

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Доллар опустился до 1,5-недельного минимума – ниже 56 рублей, отыгрывая рост спроса на ликвидность на фоне апрельского налогового периода в РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.53 мск снижался на 39 копеек, до 55,97 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 59,64 рубля. Евро обновил сегодня минимум с лета 2015 года, опустившись до отметки 59,54 рубля, доллар ранее в понедельник дешевел до 55,96 рубля — минимум с 5 апреля.

Нефть почти по 56 долларов за баррель марки Brent и рост спроса на рубли в рамках налогового периода апреля поддерживают курс российской валюты, говорят дилеры.