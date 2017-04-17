Росстат отчитался по промпроизводству в России в марте

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Промпроизводство в РФ в марте в годовом выражении выросло на 0,8% после спада на 2,7% в феврале, по итогам первого квартала рост составил 0,1%, сообщил в понедельник Росстат.

Рост промышленного производства в марте 2017 года по сравнению с февралем 2017 года составил 12,7%. С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в марте выросло на 1,2% после спада на 1,5% месяцем ранее.

В январе рост промпроизводства в годовом выражении составил 2,3%.

Добыча полезных ископаемых в марте показала рост на 0,2% в годовом выражении, по сравнению с февралем — 9,4%; в обрабатывающих производствах в годовом выражении зафиксирован рост на 1%, в месячном — на 17,4%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром и кондиционирования воздуха в марте рост в годовом выражении составил 0,4%, в месячном же зафиксирован спад на 3,2%.

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в годовом выражении продемонстрировала рост на 3,4%, по сравнению с предыдущим месяцем — на 6%.

По итогам первого квартала текущего года добыча полезных ископаемых возросла на 1,2% в годовом выражении, обрабатывающие производства сократились на 0,8%, обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха выросло на 1,3%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений показало снижение на 5,1%.