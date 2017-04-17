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Экономика

Комитет Госдумы одобрил проект новой банковской системы

16:0017.04.2017
(обновлено: 16:01 17.04.2017)
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку в понедельник рекомендовал нижней палате российского парламента поддержать во втором чтении законопроект, который предусматривает переход к новой банковской системе.

Презентация платежной карты Мир. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с Анатолием Аксаковым и Николаем Журавлевым, разделяет банки в зависимости от осуществляемых операций на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией. К банкам с универсальной лицензией будут применяться требования для банков в полном объеме, в то время как для банков с базовой лицензией предусматривается упрощенное регулирование.

По мнению авторов законодательной инициативы, последовательное внедрение Банком России упрощенного регулирования для банков с базовой лицензией позволит снизить издержки на соблюдение ими международных стандартов и будет способствовать повышению доступности банковских услуг на территории РФ.

Минимальный размер собственных средств (капитала) банка с универсальной лицензией с 1 января 2018 года законопроектом устанавливается в 1 миллиард рублей. Для банков с базовой лицензией минимальный размер собственных средств определен в 300 миллионов рублей. При достижении банком с базовой лицензией размера капитала в 1 миллиард рублей такой банк сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на универсальную. Предельный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 миллиарда рублей.

Первые карты национальной платежной системы Мир. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Законопроект предусматривает возможность изменения статуса банка на статус микрофинансовой компании. При этом вклады, размещенные в банках, изменивших свой статус на статус небанковской кредитной организации либо микрофинансовой компании, подлежат страхованию в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ.

Документ также устанавливает порядок получения микрофинансовой компанией статуса банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации.

Поправки

Во втором чтении в законопроект были внесены поправки, предусматривающие новую формулировку ограничения, касающегося взаимодействия банков с базовой лицензией с иностранными субъектами. Банки с базовой лицензией не могут размещать привлеченные во вклады средства иностранных юрлиц и организаций, физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, от своего имени или за свой счет, привлекать во вклады драгоценные металлы таких субъектов и размещать их, выдавать таким субъектам банковские гарантии.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Согласно новой формулировке, соответствующей содержанию документа в первом чтении, банки с базовой лицензией не вправе приобретать права требования к иностранным субъектам, осуществлять с ними лизинговые операции и выдавать в отношении них поручительства.

Изменением, уже принятым Госдумой в первом чтении и одобренным комитетом во втором, стало ограничение, связанное с корреспондентскими счетами в иностранных банках. Банку с базовой лицензией запрещено открывать корреспондентские счета в иностранных банках, за исключением открытия такого счета для целей участия в иностранной платежной системе. При этом банки, приобретшие статус базовой лицензии, обязаны расторгнуть договоры корреспондентского счета с иностранным банком в течение года с даты приобретения указанного статуса.

Новая редакция документа определяет сокращенный список отчетных документов, предоставляемых банками с базовой лицензией Банку России. Банки с базовой лицензией не обязаны предоставлять информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом.

Денежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Максимальный размер риска на одного заемщика или группу заемщиков для банков с базовой лицензией устанавливается, в соответствии с поправками, в размере не более 20% их собственного капитала.

Поправка ко второму чтению законопроекта предусматривает, что Банк России на своем официальном сайте будет размещать информацию об отчетности банковских групп за исключением сведений, составляющих банковскую тайну. Состав такой информации и порядок ее раскрытия устанавливаются нормативным актом ЦБ.

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