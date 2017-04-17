Комитет Госдумы одобрил проект новой банковской системы

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку в понедельник рекомендовал нижней палате российского парламента поддержать во втором чтении законопроект, который предусматривает переход к новой банковской системе.
По мнению авторов законодательной инициативы, последовательное внедрение Банком России упрощенного регулирования для банков с базовой лицензией позволит снизить издержки на соблюдение ими международных стандартов и будет способствовать повышению доступности банковских услуг на территории РФ.
Минимальный размер собственных средств (капитала) банка с универсальной лицензией с 1 января 2018 года законопроектом устанавливается в 1 миллиард рублей. Для банков с базовой лицензией минимальный размер собственных средств определен в 300 миллионов рублей. При достижении банком с базовой лицензией размера капитала в 1 миллиард рублей такой банк сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на универсальную. Предельный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 миллиарда рублей.
Документ также устанавливает порядок получения микрофинансовой компанией статуса банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации.
Поправки
Во втором чтении в законопроект были внесены поправки, предусматривающие новую формулировку ограничения, касающегося взаимодействия банков с базовой лицензией с иностранными субъектами. Банки с базовой лицензией не могут размещать привлеченные во вклады средства иностранных юрлиц и организаций, физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, от своего имени или за свой счет, привлекать во вклады драгоценные металлы таких субъектов и размещать их, выдавать таким субъектам банковские гарантии.
Изменением, уже принятым Госдумой в первом чтении и одобренным комитетом во втором, стало ограничение, связанное с корреспондентскими счетами в иностранных банках. Банку с базовой лицензией запрещено открывать корреспондентские счета в иностранных банках, за исключением открытия такого счета для целей участия в иностранной платежной системе. При этом банки, приобретшие статус базовой лицензии, обязаны расторгнуть договоры корреспондентского счета с иностранным банком в течение года с даты приобретения указанного статуса.
Новая редакция документа определяет сокращенный список отчетных документов, предоставляемых банками с базовой лицензией Банку России. Банки с базовой лицензией не обязаны предоставлять информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом.
Поправка ко второму чтению законопроекта предусматривает, что Банк России на своем официальном сайте будет размещать информацию об отчетности банковских групп за исключением сведений, составляющих банковскую тайну. Состав такой информации и порядок ее раскрытия устанавливаются нормативным актом ЦБ.