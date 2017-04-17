Цены на нефть продолжают падать на фоне роста числа буровых в США

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают демонстрировать негативную динамику, отыгрывая данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.28 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,86% — до 55,41 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,88% — до 52,71 доллара за баррель.

В минувший четверг американская нефтегазовая сервисная Baker Hughes сообщила об увеличении числа буровых установок в США за неделю по 13 апреля на 8 штук, или на 0,95%, до 847 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 407 штук, или на 92,5%. Число нефтяных буровых установок выросло на 11 штук, или на 1,63%, до 683 единиц — максимума с апреля 2015 года.

Дополнительно негативное влияние на цены оказывают данные Минэнерго США о росте добычи нефти в стране за неделю. Показатель вырос на 0,39%, или на 36 тысяч баррелей в сутки, достигнув 9,235 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,3 миллиона баррелей, составив 69,4 миллиона баррелей.

Рост добычи в США вызывает обеспокоенность у участников рынка, так как может нивелировать эффект от соглашения стран ОПЕК и других государств по сокращению добычи "черного золота", пишет агентство Рейтер.

Подробнее о ценах на нефть читайте на сайте РИА Новости >>