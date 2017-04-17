СМИ рассказали, как ведет себя рынок перед выборами во Франции

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Волатильность европейской валюты достигла максимального уровня со времен референдума о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), пишет газета Financial Times со ссылкой на мнение ряда аналитиков.

"Волатильность евро взлетела до самого высокого уровня с недель до голосования по Brexit, поскольку инвесторы борются с риском победы популистов на президентских выборах во Франции ", — поясняет издание. Аналитики Nomura также отметили, что значительные денежные потоки, направленные на хеджирование валютных рынков, вероятно, будут влиять на курс евро и увеличивать объем торгов и в дни выборов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Согласно опросам, во второй тур, скорее всего, выйдут лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, выступающая за выход из зоны евро, и экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон. Во втором туре голосования, согласно последним данным опроса компании OpinionWay, Макрон заручится поддержкой 64% избирателей против 36% у Ле Пен.

Тем не менее, отмечает издание, инвесторы обеспокоены колебаниями данных в опросах. "Риск, если крайне левый и крайне правый (кандидаты — ред.) попадают во второй раунд. Хотя этот результат все еще имеет небольшую вероятность, рынок демонстрирует признаки нервозности по поводу шокового результата выборов во Франции", — приводит газета слова стратега City Index Кэтлин Брукс (Kathleen Brooks).

Портфельные менеджеры и трейдеры с опасением рассматривают вариант победы популистов, при этом в случае победы как Макрона, так и замыкающего тройку популярности экс-премьера страны Франсуа Фийона на рынке предполагают покупку евро и европейских активов, отмечает издание.

По мнению аналитиков JPMorgan, победа любого из этих кандидатов будет позитивно воспринята инвесторами. Так, не исключен рост курса евро к доллару до 1,15 доллара за евро с текущих уровней около 1,06 доллара за евро, сообщили эксперты. Победа же Ле Пен, напротив, может привести к падению курса евро до 0,98 доллара, прогнозирует JPMorgan.

Другие новости о выборах президента во Франции >>