Медведев на встрече с Путиным заявил, что экономика вошла в стадию роста

РИА НОВОСТИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ИЗМЕНИЛАСЬ, ЭКОНОМИКА ВОШЛА В СТАДИЮ РОСТА — МЕДВЕДЕВ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ